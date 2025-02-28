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16:35, 28 февраля 2025Путешествия

Пьяный мужчина разделся догола и потер трусами лицо сотрудника аэропорта на глазах детей

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Kirby Lee-USA TODAY Sports / Reuters

Пьяный пассажир самолета разделся догола во время досмотра и потер своими трусами лицо сотрудника аэропорта на глазах собственных детей. Об этом сообщает PYOK.

По информации издания, инцидент произошел в 2023 году в авиагавани Индианаполиса, США, однако решение по делу суд вынес лишь в феврале 2025-го. Правонарушителя приговорили к двум годам заключения.

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Согласно данным расследования, 38-летний Джордж Стивенс из Южной Каролины проходил досмотр на контрольно-пропускном пункте аэропорта вместе с семьей. В это время сработала сигнализация, и сотрудники решили дополнительно проверить американца. Поначалу он вел себя спокойно, однако разозлился, когда работник службы безопасности дотронулся до его паха.

Разгневанный мужчина начал кричать, а затем и вовсе разделся, прижав свое белье к лицу прибывшего из-за шума представителя авиагавани. Вскоре правоохранители увели его из поля зрения очевидцев. Свою вину Стивенс признал.

Ранее россиянка разделась в летевшем в Таиланд самолете и попала на видео. Инцидент произошел на рейсе из Хабаровска на Пхукет.

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