Пятеро бывших глав Пентагона выступили против решения Трампа

Пятеро бывших глав Пентагона раскритиковали решение администрации президента США Дональда Трампа об увольнении нескольких американских военачальникоd. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на письмо, направленного ими в Конгресс.
Авторами письма стали бывшие министры обороны США Ллойд Остин, Джеймс Мэттис, Чак Хейгел, Леон Панетта и Уильям Перри. Они призвали Конгресс США привлеч Трампа к ответственности за «безрассудные действия» и в полной мере выполнить возложенные на него Конституцией обязанности по надзору.
Экс-министры считают необходимым провести слушания в обеих палатах Конгресса для оценки влияния этих увольнений на национальную безопасности США. Они также обратили внимание на решение Трампа отправить в отставку председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Чарльза Брауна, которая, по их мнению, подрывает действующие на добровольных началах вооруженные силы.
Ранее стало известно, что Пентагон в ближайшие 30 дней начнет увольнять военных-трансгендеров. Однако отмечается, что будут созданы условия для сохранения должности.