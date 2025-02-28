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13:58, 28 февраля 2025Мир

Пятеро бывших глав Пентагона выступили против решения Трампа

WP: Пятеро бывших глав Пентагона раскритиковали Трампа за увольнение генералов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Пятеро бывших глав Пентагона раскритиковали решение администрации президента США Дональда Трампа об увольнении нескольких американских военачальникоd. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на письмо, направленного ими в Конгресс.

Авторами письма стали бывшие министры обороны США Ллойд Остин, Джеймс Мэттис, Чак Хейгел, Леон Панетта и Уильям Перри. Они призвали Конгресс США привлеч Трампа к ответственности за «безрассудные действия» и в полной мере выполнить возложенные на него Конституцией обязанности по надзору.

Экс-министры считают необходимым провести слушания в обеих палатах Конгресса для оценки влияния этих увольнений на национальную безопасности США. Они также обратили внимание на решение Трампа отправить в отставку председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Чарльза Брауна, которая, по их мнению, подрывает действующие на добровольных началах вооруженные силы.

Ранее стало известно, что Пентагон в ближайшие 30 дней начнет увольнять военных-трансгендеров. Однако отмечается, что будут созданы условия для сохранения должности.

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