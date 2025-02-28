Аналитик Меркурис заявил о желании Европы погрузить Калининград во тьму

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что при отключении Прибалтики от российских электросетей главной задачей Европы было создание энергетического кризиса в Калининграде. Об этом он высказался в ролике на YouTube-канале Duran.

«Европейский союз обеспечил бы поставки электричества в Прибалтику, а Калининград бы погрузился во тьму, там разразился бы огромный кризис, и это открыло бы путь для самых разных событий, которые, возможно заставили бы Россию пойти на уступки, а может, в фантазиях некоторых людей, Калининград бы смогли быстро захватить, — сказал он.