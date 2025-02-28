Раскрыта цель визита Зеленского в США и Британию

Депутат Рады Дубинский: Зеленский продает все США и Британии для личных гарантий

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, предположил, для чего президент Украины Владимир Зеленский отправился с визитами в США и Великобританию. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Теперь Зеленский одним махом продает то, что осталось — в обмен на личные гарантии и сохранность своих денег. Продает цинично», — сказал он.

Ранее Зеленский анонсировал свою поездку в США. Он сообщил, что намерен направиться с рабочим визитом в Вашингтон 28 февраля.