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14:51, 28 февраля 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили об изменивших тактику и ушедших в WhatsApp мошенниках

Эксперт F6 Ермаков: Мошенники стали атаковать россиян в мессенджерах
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Вместо массовых звонков мошенники стали совершать атаки на россиян через мессенджеры. Об изменении тактики атак злоумышленников предупредил руководитель департамента защиты от финансового мошенничества Fraud Protection компании F6 Дмитрий Ермаков в разговоре с РИА Новости.

По словам эксперта, мошенники стали связываться с россиянами через мессенджеры Telegram и WhatsApp, так как у них остается меньше возможностей использовать сотовую связь. Чаще всего они атакуют россиян с помощью аудио- и видеодипфейков, отметил Ермаков.

Эксперт подчеркнул, что в случае, если мошенник звонит через мессенджер, это может не вызвать подозрений у людей более старшего возраста, которые примут этот звонок за обычный входящий вызов. Кроме того, киберпреступники, ушедшие в мессенджеры, создают аккаунты с названием и символикой государственных учреждений, например, Социального фонда России, Пенсионного фонда РФ и других.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать Масленицу, чтобы обманывать россиян. Уточнялось, что злоумышленники в честь праздника обещают пользователям сети дать доступ к платформе для заработка.

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