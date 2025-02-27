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19:12, 27 февраля 2025Интернет и СМИ

Мошенники начали использовать Масленицу для обмана россиян

Аналитик F6 Синицына: Мошенники начали использовать Масленицу в схемах обмана
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Unsplash

Мошенники начали использовать в схемах тему Масленицы, что прежде было для них нетипично. Об этом «Известиям» рассказала старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании F6 (ранее — F.A.C.C.T.) Мария Синицына.

По словам эксперта, тему Масленицы начали использовать в схемах обмана с инвестиционным мошенничеством. На таких сайтах россиянам предлагают в честь праздника дать доступ к платформе для заработка, на которой необходимо ввести личные данные.

Как добавила Синицына, эта схема обмана является распространенной в инвестиционном мошенничестве. «Как только жертва оставит свои данные на таком сайте, ей звонит злоумышленник, который представляется персональным менеджером, открывает доступ к "платформе", уговаривает внести "депозит" для покупки акций. Итог таких инвестиций всегда один — полная потеря внесенных денег», — предупредила специалистка.

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Старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова добавила, что мошенники стали чаще устраивать фейковые розыгрыши под предлогом различных праздников. Кроме того, по ее словам, злоумышленники адаптируют популярные схемы под актуальные события.

Ранее IT-эксперт Александр Вураско предупредил, что мошенники могут использовать сообщения о возможном возвращении зарубежных брендов на российский рынок для обмана пользователей сети. В частности, как отметил эксперт, злоумышленники могут пообещать человеку восстановить карту лояльности с прежними бонусами.

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