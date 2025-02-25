Россиян предупредили о связанной с возможным возвращением брендов уловке мошенников

IT-эксперт Вураско: Мошенники могут писать россиянам от имени зарубежных брендов

Мошенники могут использовать сообщения о возможном возвращении зарубежных брендов на российский рынок для обмана пользователей сети. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар» Александр Вураско.

IT-эксперт сообщил, что мошенники могут начать писать россиянам от имени зарубежных брендов с предложением получить подарок или скидку от компании. Также злоумышленники могут пообещать человеку восстановить карту лояльности с прежними бонусами после возобновления работы магазинов на территории страны. «Для получения привилегий от бренда мошенники попросят пройти по ссылке и ввести данные карты. В этом случае жертва рискует потерять деньги и конфиденциальную информацию», — предупредил Вураско.

Чтобы не попасться на мошенническую уловку, связанную с возможным возвращением брендов, необходимо пользоваться исключительно официальными ресурсами и проверять их точный адрес через поисковик, рассказал специалист. Также не следует переводить деньги незнакомым людям и оплачивать товары и услуги на непроверенных сайтах.

Помимо этого, эксперт призвал россиян не предоставлять личные данные, включая логины и пароли от соцсетей и мессенджеров, а также коды двухфакторной аутентификации на неофициальных веб-сайтах и в разговорах с незнакомыми людьми. Вураско посоветовал использовать антивирусное программное обеспечение для защиты от вредоносных программ и фишинговых атак.

Ранее стало известно, что мошенники придумали схему обмана с Visa и Mastercard. Уточнялось, что аферисты начали рассылать СМС-сообщения, в которых утверждают, что платежные системы возвращаются в Россию.