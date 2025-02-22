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16:22, 22 февраля 2025Интернет и СМИ

Мошенники придумали схему обмана с возвращением Visa и Mastercard

Роскачество: Мошенники рассылают СМС о возвращении Visa и Mastercard
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Мошенники принялись рассылать СМС-сообщения о якобы возвращении в Россию платежных систем Visa и Mastercard. Об актуальной схеме обмана предупредило Роскачество.

«Владельцы карт Visa и Mastercard начали получать эсэмэс-сообщения якобы от Сбербанка о возобновлении полного функционала их карт, включая трансграничные платежи», — говорится в публикации.

Уточняется, что злоумышленники предлагают россиянам пройти ограниченную по времени валидацию и перейти по указанной ссылке. Однако ссылка ведет на фейковую страницу банка, где у жертвы просят ввести данные. Помимо того, по ссылке возможно распространение вредоносного программного обеспечения.

«Используя механизмы IP-телефонии, мошенники подменяют номера отправителя на (+900) или (+900#), чтобы придать сообщению правдоподобность», — также указали в Роскачестве.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко подчеркнул, что на данный момент никакой официальной информации о возобновлении работы Visa и Mastercard нет. Кроме того, официальные организации не рассылают подобные СМС, добавил эксперт.

Ранее замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что полноценная работа Visa и Mastercard не может быть восстановлена в России. Условием для частичного возвращения платежных систем он назвал возмещение ими нанесенного России материального и морального ущерба за три года.

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