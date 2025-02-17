В России назвали условие для возвращения Visa и Mastercard

Депутат Делягин: Visa и Mastercard могут вернуться при возмещении России ущерба

Полноценная работа крупнейших международных платежных систем Visa и Mastercard не может быть восстановлена в России, считает замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. В беседе с «Лентой.ру» он также назвал условие для их частичного возвращения в страну.

«Если они хотят вернуться, то они должны, во-первых, возместить нанесенный России материальный и моральный ущерб за эти три года, который, я думаю, мы с удовольствием оценим. А, во-вторых, они должны восстановить внешние расчеты. Для расчетов с Китаем они нам не нужны, а для расчетов с Европой, другими странами вполне достаточны. Это их узкая сфера специализации. К внутрироссийским расчетам их допускать нельзя с моей точки зрения, потому что мы должны исходить из того, что это шпионские организации, как и SWIFT», — высказался депутат.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил уверенность в желании Visa и Mastercard, ушедших из России после начала боевых действий на Украине, вернуться в страну.

Разговоры о возвращении западных брендов и компаний в Россию, которые с переменным успехом возникают в последние три года, участились после прихода на пост президента США Дональда Трампа. После его телефонного разговора с главой России Владимиром Путиным возникли предположения, что стороны близки к заключению соглашения по Украине.

На этом фоне российская платформа для развития бизнеса Kokoc Group предположила, что в страну вскоре вернутся 350 компаний, а Союз торговых центров (СТЦ) попросил подумать о возвращении Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear).