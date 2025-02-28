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11:28, 28 февраля 2025Экономика

Россиянам назвали лишние фразы и клише в резюме

UTEAM: В резюме следует избавиться от фраз про быстрое обучение и трудолюбие
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Россиянам стоит избавиться от лишних фраз в резюме про быстрое обучение и трудолюбие. Популярные клише назвала руководитель отдела подбора персонала UTEAM Ольга Сапожникова (комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру»)

Чтобы выделиться среди сотен однотипных документов и не затеряться среди соискателей, необходимо отказаться от избитых фраз и вместо этого перечислить конкретные кейсы из рабочего опыта. К клише относятся фразы про быструю обучаемость — вместо этого лучше привести примеры освоения навыков или курсы, которые вы прошли.

Слова про ориентацию на результат стоит заменить на конкретные факты, как ваши действия привели к измеримому успеху компании, а характеристику «командный игрок» — на примеры успешного выполнения проектов совместно с коллегами

Кроме того, нежелательны в резюме такие клише, как «трудолюбивый» и «самостоятельный» — вместо них соискателю лучше описать ситуации, как он самостоятельно завершил проекты, достиг поставленных целей или решил сложные задачи, а также какие проекты он реализовал по своей инициативе.

Как ранее заявили в hh.ru, главными трендами на российском рынке труда в 2025 году станут использование искусственного интеллекта и гибкость потенциальных сотрудников. В крупнейших российских компаниях ждут, что работодатели будут чаще смотреть на реальный опыт соискателей, оценивая кандидатов по конкретным кейсам, тестовым заданиям, профессиональным достижениям, а не по диплому.

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