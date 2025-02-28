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11:56, 28 февраля 2025Экономика

Россиянам назвали способ законно установить камеру видеонаблюдения

Эксперт ЖКХ Павлова: Для установки камеры видеонаблюдения нужно согласие соседей
Мария Черкасова

Фото: Frame Stock Footage / Shutterstock / Fotodom

Для установки камеры видеонаблюдения на лестничной площадке необходимо согласие, полученное на собрании собственников жилья. Об этом «Вечерней Москве» рассказала консультант в сфере ЖКХ Анастасия Павлова.

После согласования необходимо обратиться в управляющую организацию и найти подрядчика, который выполнит работы. При установке важно соблюсти пожарную безопасность.

Следует обратить внимание, что видеокамера, с одной стороны, нужна для защиты имущества, отметил член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Александр Козлов. С другой стороны, она не должна нарушать право на неприкосновенность частной жизни граждан. Поэтому объектив устройства должен «смотреть» только на входную дверь своей квартиры и зону сразу за ней.

Камеры за наблюдением во дворе установлены практически на всех многоквартирных домах. Они находятся с внешней стороны подъездов и во дворах. Что касается оборудования системой видеонаблюдения дачного участка, важно обращать внимание, чтобы камера не «смотрела» на соседский участок.

Ранее стало известно, что в Москве решили отказаться от муляжей камер на дорогах. Вместо них устанавливают дополнительные работающие экземпляры.

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