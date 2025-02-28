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17:53, 28 февраля 2025Экономика

Россиянам рассказали о поисках активов уехавших из стран банкиров

Глава АСВ Мельников: Активы уехавших из РФ банкиров ищут в том числе в Израиле
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) активно работает над возвращением выведенных из РФ активов уехавших из страны банкиров. Об этом рассказал гендиректор АСВ Андрей Мельников, которого цитирует ТАСС.

По его словам, стран, в которых ведется работа по этому направлению, становится больше. В частности, их список пополнился Израилем.

«Мы увеличиваем число компаний, которые предоставляют судебное финансирование для розыска активов, и число детективов, переходим в другие юрисдикции, для того чтобы эти активы находить и возвращать», — объяснил Мельников.

Ранее в феврале стало известно, что в Италии задержали находившегося в розыске россиянина, который, как полагает следствие, с 2016 по 2017 год пытался украсть у АСВ более 146 миллионов рублей, но ему это не удалось.

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