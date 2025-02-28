Россиянина обвинили в сексуальном насилии над маленькой дочерью

СК: В Петербурге отца обвинили в насилии над семилетней дочерью и съемке порно

В Санкт-Петербурге задержали отца, надругавшегося над семилетней дочерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, фигурант приставал к девочке, снимая это на видео.

Мужчина обвиняется по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и части 2 статьи 242.2 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов») УК РФ. Решается вопрос об его аресте.

Ранее в Красногорске Московской области задержали ранее судимого водителя такси по подозрению в приставаниях к пятилетнему сыну пассажирки.