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11:22, 28 февраля 2025Силовые структуры

Россиянина обвинили в сексуальном насилии над маленькой дочерью

СК: В Петербурге отца обвинили в насилии над семилетней дочерью и съемке порно
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали отца, надругавшегося над семилетней дочерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, фигурант приставал к девочке, снимая это на видео.

Мужчина обвиняется по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и части 2 статьи 242.2 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов») УК РФ. Решается вопрос об его аресте.

Ранее в Красногорске Московской области задержали ранее судимого водителя такси по подозрению в приставаниях к пятилетнему сыну пассажирки.

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