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19:37, 28 февраля 2025Экономика

Россиянин отсудил сотни тысяч рублей за скользкий тротуар

Житель Пензы отсудил более 300 тысяч рублей за падение на скользком тротуаре
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Житель Пензы отсудил сотни тысяч рублей за скользкий тротуар. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Инцидент произошел в феврале 2024 года. Мужчина, который шел по тротуару по улице Бакунина в вечернее время, поскользнулся и упал, повредив левую ногу. Ему понадобилась помощь медиков. В больнице пострадавшему диагностировали закрытый перелом голени со смещением.

Через некоторое время россиянин обратился в суд, где потребовал от управления ЖКХ города Пензы выплатить ему компенсацию морального вреда и ряда других вынужденных расходов. Суд постановил, что пензенец получил травму из-за того, что ответчик ненадлежащим образом выполнял свои обязанности по уборке дорог и тротуаров. Он также взыскал с виновника случившегося 16 тысяч рублей в счет компенсации материального ущерба, 300 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, 8,5 тысячи рублей за оплату истцом справки о погодных условиях и 20 тысяч рублей, оплаченных им для проведения судебной экспертизы. Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что жительница села Бердигестях в Якутии получила 329 тысяч рублей за квартиру, затопленную фекальными водами.

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