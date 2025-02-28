Россиянин отсудил сотни тысяч рублей за скользкий тротуар

Житель Пензы отсудил более 300 тысяч рублей за падение на скользком тротуаре

Житель Пензы отсудил сотни тысяч рублей за скользкий тротуар. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Инцидент произошел в феврале 2024 года. Мужчина, который шел по тротуару по улице Бакунина в вечернее время, поскользнулся и упал, повредив левую ногу. Ему понадобилась помощь медиков. В больнице пострадавшему диагностировали закрытый перелом голени со смещением.

Через некоторое время россиянин обратился в суд, где потребовал от управления ЖКХ города Пензы выплатить ему компенсацию морального вреда и ряда других вынужденных расходов. Суд постановил, что пензенец получил травму из-за того, что ответчик ненадлежащим образом выполнял свои обязанности по уборке дорог и тротуаров. Он также взыскал с виновника случившегося 16 тысяч рублей в счет компенсации материального ущерба, 300 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, 8,5 тысячи рублей за оплату истцом справки о погодных условиях и 20 тысяч рублей, оплаченных им для проведения судебной экспертизы. Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что жительница села Бердигестях в Якутии получила 329 тысяч рублей за квартиру, затопленную фекальными водами.

