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17:01, 28 февраля 2025Экономика

Россиянка получила сотни тысяч рублей за фекальный потоп

Жительница села Бердигестях получила 329 тыс. рублей за фекальный потоп
Александра Качан (Редактор)

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Жительница села Бердигестях в Якутии получила компенсацию за затопленную канализационными водами квартиру. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Фекальный потоп произошел в январе 2024 года. Причиной стало промерзание трубы, из-за которого отходы начали выливаться из унитаза. В результате в квартире россиянки пострадали пол, мебель, техника и стены. Кроме того, собственница жаловалась на неприятный запах.

Эксперты оценили нанесенный ущерб почти в 330 тысяч рублей. Управляющая компания (УК) отказалась выплачивать компенсацию, заявив, что в аварии виноваты сами жильцы. Женщина обратилась в суд, который постановил, что причиной затопления стало отсутствие греющего кабеля на трубе, который должны были установить коммунальщики.

Суд обязал УК выплатить пострадавшей весь ущерб, а также 15 тысяч рублей за экспертизу, 120 тысяч за аренду жилья на время ремонта в затопленной квартире, пять тысяч за причиненный моральный вред, а также штраф в размере около 165 тысячи рублей. Общая сумма составила более 634 тысячи рублей.

Ранее жильцы многоквартирного дома в Перми пожаловались на затопление сточными водами. По их словам, неприятный запах мешает заснуть ночью.

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