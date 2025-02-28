Россиянина приговорили к колонии строгого режима за оправдание терроризма

Житель Рыбинска получил 4 года строгого режима за оправдание терроризма

Второй Западный окружной военный суд приговорил к четырем годам колонии строгого режима жителя Рыбинска, который в интернете оправдывал деятельность украинской террористической организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ФСБ России по Ярославской области.

Мужчину 1980 года рождения признали виновным в пропаганде и публичном оправдании терроризма. Он был задержан сотрудниками ФСБ.

Ранее в Херсонской области арестовали 31-летнего россиянина, сотрудничавшего со спецслужбами Украины. Его противоправную деятельность выявили сотрудники ФСБ.