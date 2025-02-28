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15:18, 28 февраля 2025Силовые структуры

Россиянина приговорили к колонии строгого режима за оправдание терроризма

Житель Рыбинска получил 4 года строгого режима за оправдание терроризма
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд приговорил к четырем годам колонии строгого режима жителя Рыбинска, который в интернете оправдывал деятельность украинской террористической организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ФСБ России по Ярославской области.

Мужчину 1980 года рождения признали виновным в пропаганде и публичном оправдании терроризма. Он был задержан сотрудниками ФСБ.

Ранее в Херсонской области арестовали 31-летнего россиянина, сотрудничавшего со спецслужбами Украины. Его противоправную деятельность выявили сотрудники ФСБ.

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