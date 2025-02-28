Жителя Херсонской области уличили в сотрудничестве с украинской разведкой

ФСБ: В Херсонской области арестован мужчина за госизмену

В Херсонской области арестовали 31-летнего россиянина, сотрудничавшего со спецслужбами Украины. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на УФСБ России по региону.

По данным ведомства, в декабре 2023 года мужчина в мессенджере передал кураторам из Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины данные о дислокации российских военных в Херсонской области.

Возбуждено дело по статье 275 («Госизмена») УК РФ. Россиянину грозит до 20 лет колонии.

Ранее сотрудники ФСБ задержали сотрудницу МЧС Луганской народной республики по подозрению в работе на украинскую разведку.