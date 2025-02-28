Россиянка отсудила сотни тысяч рублей за дырявую крышу дома

Жительница села Кетово отсудила 700 тысяч рублей за дырявую крышу дома

Жительница села в Курганской области отсудила сотни тысяч рублей за дырявую крышу дома. Внимание на ситуацию со ссылкой на собственные источники обратило издание Ura.ru.

Речь идет о селе Кетово, где жительница одного из многоквартирных домов на протяжении нескольких лет ждала ремонта крыши, поскольку ее квартиру постоянно затапливало во время дождя. Вместе с ней от заливов в непогоду страдали жильцы еще пяти квартир. Дом был включен в план краткосрочного ремонта на 2020-2022 годы, однако работы ответственный за них фонд капитального ремонта так и не провел. Обращения в администрацию не помогли решить проблему: власти отвечали ей, что вопросом ремонта кровли должна заниматься управляющая компания, которой у дома не было. Устав от бездействия фонда капремонта, она обратилась в суд. В результате иск россиянки был удовлетворен: суд обязал фонд капремонта выплатить ей 719 тысяч рублей, а также возместить судебные расходы.

Ранее в этот же день стало известно, что пензенец отсудил более 300 тысяч рублей за падение на скользком тротуаре.