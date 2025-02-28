Россиянке отказали в сносе захваченного грибами и плесенью дома

Жительнице Еманжелинска отказали в сносе затопленного дома, покрытого плесенью

Власти Еманжелинска Челябинской области отказали местной жительнице в сносе ее дома, который затопило паводком, после чего в нем разрослись плесень и грибы. Внимание на ситуацию обратило издание Ura.ru.

Речь идет о местной жительнице Татьяне — ее дом, расположенный на улице Курчатова, 24, затопило в июле прошлого года. Судя по снятому женщиной видео, воды в доме после потопа было почти по колено, и хозяйке приходилось передвигаться по нему в болотных сапогах. В данный момент в доме невозможно жить из-за захвативших его грибов и плесени. «Независимая экспертиза признала его подлежащим сносу, но наша администрация отказала не только в сносе, но и в выплате компенсации на ремонт. Я обратилась в суд, он вынес решение создать новую комиссию, которая также отказала», — рассказала журналистам собственница.

Женщина уточнила, что она вдова ветерана боевых действий, однако ей выплатили лишь компенсацию за паводок в размере 20 тысяч рублей и еще 75 тысяч за утрату имущества.

Ранее жильцы другого дома в Еманжелинске, на улице Советской, 2, пожаловались на потоп в квартирах после недавнего капитального ремонта.