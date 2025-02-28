Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:56, 28 февраля 2025Экономика

Россиянке отказали в сносе захваченного грибами и плесенью дома

Жительнице Еманжелинска отказали в сносе затопленного дома, покрытого плесенью
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Власти Еманжелинска Челябинской области отказали местной жительнице в сносе ее дома, который затопило паводком, после чего в нем разрослись плесень и грибы. Внимание на ситуацию обратило издание Ura.ru.

Речь идет о местной жительнице Татьяне — ее дом, расположенный на улице Курчатова, 24, затопило в июле прошлого года. Судя по снятому женщиной видео, воды в доме после потопа было почти по колено, и хозяйке приходилось передвигаться по нему в болотных сапогах. В данный момент в доме невозможно жить из-за захвативших его грибов и плесени. «Независимая экспертиза признала его подлежащим сносу, но наша администрация отказала не только в сносе, но и в выплате компенсации на ремонт. Я обратилась в суд, он вынес решение создать новую комиссию, которая также отказала», — рассказала журналистам собственница.
Женщина уточнила, что она вдова ветерана боевых действий, однако ей выплатили лишь компенсацию за паводок в размере 20 тысяч рублей и еще 75 тысяч за утрату имущества.

Ранее жильцы другого дома в Еманжелинске, на улице Советской, 2, пожаловались на потоп в квартирах после недавнего капитального ремонта.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США выдали согласие на назначение нового посла России

      Взявший интервью у Зеленского американский блогер приедет в Москву

      Apple объяснила ключевой недостаток дешевого iPhone

      Визы в две страны Европы станут дороже

      Россиянка получила сотни тысяч рублей за фекальный потоп

      Овощи и фрукты в России предложили оборачивать в листья ананасов и водоросли

      Инфляции на Украине предрекли резкий скачок

      Россиянке отказали в сносе захваченного грибами и плесенью дома

      Виктория Боня рассказала о комплексах со словами «чувствовала себя гадким утенком»

      Почетный караул ВС Сербии примет участие в параде на День Победы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше