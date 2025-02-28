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09:33, 28 февраля 2025Из жизни

Россиянки назвали лучшие способы загладить вину перед ними

«Мамба»: 53 % россиянок признались, что всегда мирятся с мужчинами первыми
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Pearl PhotoPix / Shutterstock / Fotodom

Российские мужчины и женщины рассказали о лучших способах искупить вину перед партнером. Об этом стало известно из совместного опроса дейтинг-сервиса «Мамба» и ювелирного бренда Sokolov, результаты которого имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Как выяснилось, большинство россиян обоих полов (80 процентов женщин и 65 процентов мужчин) предпочитают дела словам, когда речь заходит о совершенной в отношении партнера ошибке. При этом 66 процентов мужчин готовы извиняться только в том случае, если действительно чувствуют за собой вину, в то время как 53 процента женщин признали, что первыми идут на примирение, независимо от причины.

Когда в качестве извинений используются подарки, мужчины придерживаются традиций: больше половины (57 процентов) предпочитают дарить цветы, 17 процентов искупают вину сладостями. При этом женщины мечтают о ювелирных украшениях: около 70 процентов считают их лучшим способом загладить вину, потому что они долговечны. 25 процентов женщин назвали идеальным извинением кольцо, для 22 процентов важно наличие бриллиантов в украшении, еще 19 процентов отметили, что лучший «извинительный» подарок — серьги.

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При этом женщины (75 процентов) считают диалог необходимой частью примирения. Мужчины же выбирают язык поступков: треть (33 процента) первыми идут на контакт, а 15 процентов выражают чувства заботой — готовят ужин, делают массаж или просто обнимают покрепче.

Ранее россияне и россиянки назвали главные способы борьбы с одиночеством. 90 процентов мужчин и 83 процента женщин считают, что отношения и флирт — это лучшее лекарство от одиночества.

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