Россиянку осудили на восемь лет за расправу над тяжелобольной матерью

В Иркутске осудили на восемь лет дочь, задушившую подушкой тяжелобольную мать

В Иркутске суд приговорил к восьми годам лишения свободы местную жительницу за расправу над 57-летней матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянка признана виновной по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, утром 13 июня осужденная из-за неприязни к тяжелобольной матери удушила ее подушкой во сне. Женщина не хотела больше ухаживать за потерпевшей. Сначала дочь отрицала свою причастность к произошедшему, но после задержания признала вину.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае прокурор запросил 24 года колонии общего режима для 33-летней местной жительницы, которая заподозрила мужа в неверности и из мести напала с ножом и топором на двух дочерей.