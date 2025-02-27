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11:47, 27 февраля 2025Силовые структуры

Напавшей с ножом на двух дочерей из-за мести мужу россиянке запросили 24 года колонии

Под Красноярском прокуратура запросила 24 года женщине, убившей трехлетнюю дочь
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Красноярском крае прокурор запросил 24 года колонии общего режима для 33-летней местной жительницы, которая заподозрила мужа в неверности и из мести напала с ножом и топором на двух дочерей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Гособвинитель обратил внимание на то, что после совершения преступления подсудимая в спокойном состоянии позвонила знакомой и рассказала о расправе над дочерью. Кроме того, в произошедшем женщина винит мужа, который изменял. «Таким образом, говорить о каком-либо раскаянии подсудимой нельзя, ведь его просто нет», — считает прокурор. Отмечается, что экспертиза не выявила у обвиняемой признаков какого-либо временного психического расстройства.

По данным следствия, преступление произошло в частном доме, расположенном в поселке Курагино. В этом доме проживала семья с тремя дочерьми трех, шести и восьми лет. Днем 25 июня отец семейства был на работе. В это время мать девочек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, заподозрила его в неверности и решила отомстить, напав на детей. Женщина взяла топор и расправилась с его помощью с младшей дочерью. Девочка получила рубленые раны головы и шеи. После этого задержанная взяла нож и ударила им старшую дочь по шее. Девочка была госпитализирована. Средняя девочка не пострадала. Затем фигурантка позвонила своей знакомой и рассказала о произошедшем.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве и о покушении на убийство.

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