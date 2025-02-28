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14:31, 28 февраля 2025Путешествия

Российская стюардесса получила травму во время полета из-за помады

Стюардесса «Победы» во время полета ударилась о стол и едва не потеряла сознание
Алина Черненко

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Стюардесса российской авиакомпании «Победа» во время полета получила травму позвоночника из-за губной помады. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел 27 февраля на рейсе из Москвы в Махачкалу. 18-летняя бортпроводница находилась в переднем вестибюле самолета. Она наклонилась, чтобы взять помаду, и ударилась головой о выдвижной стол. После этого девушка едва не потеряла сознание, и ей пришлось присесть, чтобы прийти в себя. Вскоре она почувствовала себя лучше, но через какое-то время предобморочное состояние вернулось, и ей пришлось обратиться к коллеге.

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Медики, оказавшиеся в числе пассажиров, помогли стюардессе, а командир воздушного судна запросил к самолету скорую после посадки. По прибытии в Махачкалу пострадавшую отвезли в Центральную районную больницу Каспийска. Врачи поставили ей диагноз «ушиб и растяжение связок шейного отдела позвоночника» и оставили пациентку в стационаре.

По данным источника, резервного бортпроводника у авиакомпании в Махачкале не было и на обратном рейсе пришлось ограничить пассажирскую загрузку. Около 30 человек переоформили на ближайшие рейсы в Шереметьево.

В мае 2024 года стюардесса авиакомпании Turkish Airlines получила серьезную травму на рейсе из Стамбула в Измир. Во время турбулентности она ударилась о потолок, а потом упала на пол, из-за чего сломала позвоночник.

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