Российские войска атаковали военные объекты в Харькове

Лебедев: ВС России атаковали военные объекты в Харькове и Харьковской области

Российские войска нанесли удары по военным объектам в Харькове и Харьковской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.

По его словам, вечером 27 февраля было 10 прилетов в промышленную часть Харькова, возле Холодной горы. Он добавил, что три российских дрона были подбиты украинскими системами противовоздушной обороны, в результате чего взрывы произошли в опасной близости к теплоэлектроцентрали.

Также Лебедев сообщил, что были атакованы военные склады и группы военных, среди которых были иностранные наемники. Был разрушен цех по производству деталей для дронов. Он добавил, что в 00:20 (мск) был еще один удар в Основянском районе.

Кроме того, в 01:05 произошел взрыв с детонацией в направлении аэропорта. Лебедев рассказал, что в 23:25 получил удар и город Балаклея в Изюмском районе Харьковской области, известный одним из самых больших военных хранилищ. Он добавил, что в 00:40 российские войска нанесли удар по подразделению с военной техникой в поселке Золочев на северо-востоке от Харькова.

Ранее в Харькове раздалась серия взрывов. Информация о том, какие объекты инфраструктуры получили повреждения, не поступала.

