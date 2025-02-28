Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:11, 28 февраля 2025Бывший СССР

Российские войска атаковали военные объекты в Харькове

Лебедев: ВС России атаковали военные объекты в Харькове и Харьковской области
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска нанесли удары по военным объектам в Харькове и Харьковской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.

По его словам, вечером 27 февраля было 10 прилетов в промышленную часть Харькова, возле Холодной горы. Он добавил, что три российских дрона были подбиты украинскими системами противовоздушной обороны, в результате чего взрывы произошли в опасной близости к теплоэлектроцентрали.

Также Лебедев сообщил, что были атакованы военные склады и группы военных, среди которых были иностранные наемники. Был разрушен цех по производству деталей для дронов. Он добавил, что в 00:20 (мск) был еще один удар в Основянском районе.

Кроме того, в 01:05 произошел взрыв с детонацией в направлении аэропорта. Лебедев рассказал, что в 23:25 получил удар и город Балаклея в Изюмском районе Харьковской области, известный одним из самых больших военных хранилищ. Он добавил, что в 00:40 российские войска нанесли удар по подразделению с военной техникой в поселке Золочев на северо-востоке от Харькова.

Ранее в Харькове раздалась серия взрывов. Информация о том, какие объекты инфраструктуры получили повреждения, не поступала.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Военблогер заявил о крайне тяжелом продвижении российских войск в Курской области

      В Минобороны России рассказали о групповых ударах по объектам Украины за неделю

      В Киеве предложили включить в сделку по недрам обязательство США по миротворцам

      Раскрыто отношение Трампа к смене риторики по Украине

      Минобороны подтвердило освобождение еще одного населенного пункта в Курской области

      Российские военные раскрыли подробности штурма села Погребки под Суджей

      В Подмосковье при задержании ранили полицейского

      Стало известно об отступлении ВСУ к Судже

      Россиянам назвали опасность мебели из ДСП

      Планировавший запреты алкоголя и абортов российский губернатор ограничил работу мигрантов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше