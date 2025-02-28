Сенаторы назвали условия возвращения в Россию иностранных автоконцернов

Сенатор Кутепов: Иностранные автоконцерны должны работать в РФ без льгот

Сенаторы полагают, что если ушедшие из России иностранные автоконцерны захотят вернуться, то они должны выполнить четыре условия. Соответствующее письмо председатель Комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил на имя первого вице-премьера Дениса Мантурова. Об этом сообщили «Ведомости».

Первое из этих условий гласит, что эти концерны должны работать в РФ только в рамках совместного предприятия с местными автопроизводителями. Контроль за таким СП должен остаться за российской стороной. Согласно второму, результаты интеллектуальной деятельности, конструкторская документация и любые разработки должны принадлежать этому совместному предприятию. Третий пункт предполагает, что иностранным компаниям не предоставят каких-либо льготных режимов и исключений. Им предстоит работать в рамках общих правил и высоких требований к локализации. Наконец, четвертое условие касается государства, резидентство которой имеет автоконцерн. Такая страна должны снять санкции с России, если данное предприятие хочет работать в РФ.

Сенаторы также посетовали на то, что иностранные компании «в кратчайшие сроки сбежали из России, не оставив после себя ни технологий, ни компетенций».

Ранее появился прогноз, что ушедшие из России европейские, японские и корейские автобренды возвратятся не раньше следующего года.