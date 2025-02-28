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18:50, 28 февраля 2025Мир

Одна страна НАТО извинилась за голосование в ООН по Украине

Гедра: Голосование Словакии за антироссийскую резолюцию было недоразумением
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Голосование Словакии за антироссийскую резолюцию по Украине на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) было «недоразумением» и Братислава приносит свои извинения. Об этом заявил руководитель аппарата словацкого правительства Юрай Гедра, передает портал Dennikn.

«Произошла ошибка (...) Хотим извиниться за данный результат. Это недоразумение», — рассказал политик.

При этом авторы материала указывают, что Гедра противоречит заявлениям главы МИД восточноевропейской республики Юрая Бланара. В частности, он поддержал резолюцию ООН, заявив, что она имеет «компромиссный характер».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что делегация страны проголосовала в Генассамблее ООН за западную резолюцию по Украине «по ошибке». При этом вице-премьер страны Александр Вулин назвал голосование сербской делегации за антироссийскую резолюцию позорным, указав, что они саботировали позицию главы государства.

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