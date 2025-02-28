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18:15, 28 февраля 2025Путешествия

Сотни россиян застряли на Маврикии из-за циклона «Гаранс»

Shot: 700 россиян застряли на Маврикии из-за надвигающегося циклона
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Telegram-канал SHOT

Сотни российских туристов застряли на Маврикии из-за надвигающегося со стороны Мадагаскара циклона «Гаранс». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что всего из курортной страны не могу вылететь 700 соотечественников. Многие из них находятся в городе Порт-Луи. Ближайший к нему аэропорт не принимает и не выпускает самолеты с вечера 26 февраля.

Россияне рассказывают, что их рейсы переносятся. Посольство страны на Маврикии посоветовало закупить воду и продукты и не выходить на улицу. При этом большинство продуктовых магазинов на острове не работают.

Ранее сообщалось, что жители Маврикия внезапно ополчились против российских отдыхающих и стали на них нападать. После случившегося многие соотечественники опасаются жить в частных домах и начали переезжать в отели.

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