Сотни россиян застряли на Маврикии из-за циклона «Гаранс»

Shot: 700 россиян застряли на Маврикии из-за надвигающегося циклона

Сотни российских туристов застряли на Маврикии из-за надвигающегося со стороны Мадагаскара циклона «Гаранс». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что всего из курортной страны не могу вылететь 700 соотечественников. Многие из них находятся в городе Порт-Луи. Ближайший к нему аэропорт не принимает и не выпускает самолеты с вечера 26 февраля.

Россияне рассказывают, что их рейсы переносятся. Посольство страны на Маврикии посоветовало закупить воду и продукты и не выходить на улицу. При этом большинство продуктовых магазинов на острове не работают.

Ранее сообщалось, что жители Маврикия внезапно ополчились против российских отдыхающих и стали на них нападать. После случившегося многие соотечественники опасаются жить в частных домах и начали переезжать в отели.