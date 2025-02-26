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09:36, 26 февраля 2025Путешествия

Жители Маврикия пригрозили российским туристам расправой и начали нападать на их виллы

Shot: На Маврикии грабитель напал на дом россиян и ограбил их
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Xavier Coiffic / Unsplash

Жители Маврикия внезапно ополчились против российских туристов, пригрозили им расправой и стали нападать на их виллы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что живущие в курортной стране соотечественники начали опасаться за свою безопасность. Так, в ночь на 26 февраля в самом спокойном районе острова произошло нападение. Вооруженный свиноколом грабитель ворвался в дом Евгения и его семьи в Перейбере.

Преступник был в маске и перчатках. Он приставил оружие к животу россиянина и потребовал ценные вещи и деньги. Напуганные туристы отдали ему телефоны, часы и сумки. Грабитель ушел, но спустя время вернулся обратно. Тогда Евгений договорился обменять украденное на одну тысячу долларов (86,5 тысячи рублей). Вор согласился и вновь покинул дом, но вернулся и в третий раз, пожаловавшись на жажду.

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Пострадавшие заявили, что нападавший выпил три литра воды и пригрозил им, чтобы те не обращались в полицию. Сейчас Евгений, его жена и дети живут вместе с хозяином виллы. Он нанял для них охрану и сменил замки в доме. После случившегося многие соотечественники опасаются жить в частных домах и переезжают в отели.

Ранее на испанском острове Тенерифе появилось граффити с призывом расправиться с туристами. Уточнялось, что на граффити пожаловался один из местных жителей: он тоже выступает против массового туризма, но не поддерживает призывы к насилию.

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