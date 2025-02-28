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23:29, 28 февраля 2025Мир

В США сообщили о прекращении поддержки восстановления энергосети Украины

NBC News: США прекращают программу поддержки восстановления энергетики Украины
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Foster / Unsplash

Госдепартамент Соединенных Штатов Америки прекратил поддержку восстановления энергоинфраструктуры Украины. Об этом пишет NBC News, ссылаясь на источники в Агентстве по международному развитию (USAID).

«Государственный департамент прекратил реализацию инициативы USAID, в рамках которой были инвестированы сотни миллионов долларов в восстановление энергосистемы Украины», — отмечается в сообщении.

Как уточняет NBC News, поддержка со стороны Соединенных Штатов была остановлена «на этой неделе».

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе встречи с главой Украины Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что Киев ждут «большие проблемы», так как он знает о тяжелом положении его войск на фронте. В частности, он уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с большими проблемами в сфере набора кадров и испытывают в этом вопросе дефицит.

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