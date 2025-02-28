Сын Ефремова высказался о выходе отца на свободу

Сын Михаила Ефремова Никита заявил о прекрасном отношении к выходу отца по УДО

Сын заслуженного артиста России Михаила Ефремова, актер Никита Ефремов прокомментировал возможное условно-досрочное освобождение (УДО) отца. Его слова приводит издание «Абзац».

Ефремов-младший сообщил, что прекрасно относится к новости о вероятном выходе по УДО родителя, отбывающего наказание за пьяное ДТП. Ефремов отказался отвечать на вопрос журналиста о семейных планах после воссоединения. «Это уже совсем не ваше дело», — отметил артист.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Михаил Ефремов смог подать прошение об УДО по причине проблем со здоровьем. Сообщалось, что специальная медицинская комиссия подтвердила заболевание легких у Ефремова, после чего рекомендовала одобрить его прошение. Известно, что заседание, на котором будет принято решение по данному вопросу, состоится 24 марта.