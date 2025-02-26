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15:27, 26 февраля 2025Культура

Проблемы со здоровьем позволят Ефремову выйти из тюрьмы

Актер Михаил Ефремов смог подать прошение об УДО из-за заболевания легких
Андрей Шеньшаков

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Отбывающий наказание за пьяное ДТП актер Михаил Ефремов смог подать прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) по причине проблем со здоровьем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, специальная медицинская комиссия подтвердила заболевание легких у Ефремова, после чего рекомендовала одобрить его прошение об УДО. При этом, представители Союза по правам человека отмечали, что для того, чтобы воспользоваться возможностью выйти из тюрьмы по состоянию здоровья, осужденный должен отсидеть положенную часть срока.

Известно, что заседание, на котором окончательно решится, выйдет ли Михаил из колонии раньше отбытия полного срока наказания, состоится 24 марта. Сам артист будет участвовать в нем по видеосвязи.

В октябре 2024 года стало известно, что состояние Ефремова в колонии резко ухудшилось. Сообщалось, что он с трудом дышит и почти не говорит.

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