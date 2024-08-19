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18:29, 19 августа 2024Россия

В СПЧ допустили освобождение Ефремова по УДО

Член СПЧ Меркачева допустила освобождение Ефремова по УДО

Фото: пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева допустила освобождение Михаила Ефремова, отбывающего наказание за совершение ДТП с летальным исходом, по условно-досрочном освобождении (УДО). Своим мнением правозащитница поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«У нас закон четко прописывает, за какие преступления сколько нужно отсидеть, чтобы претендовать на УДО. Если человек не отсидит этот минимальный срок, то какие бы болезни у него не были, его по УДО никто не отпустит. То есть это четко прописанный механизм», — рассказала Меркачева.

Член СПЧ отметила, что проблемы со здоровьем могут играть значение только в случае исполнения требования об отбытии минимального срока.

«Если он минимальный срок не отбудет, он даже подавать не может ходатайство, никто не примет. Если он будет подавать или уже подал, значит, срок уже для этого достаточный», — добавила она.

Я считаю, что в принципе, чего его уж мучить. Он действительно не молодой человек, у которого ряд заболеваний. Все, что я, например, знаю о его жизни за решеткой, характеризует его в пользу того, чтобы ему дать возможность выйти по УДО

Ева Меркачевачлен Совета по правам человека (СПЧ)

Меркачева сообщила, что Ефремов принимал участие в разных фестивалях., пытался организовывать разные культурные мероприятия, учил осужденных писать стихи.

«Также он работал на обычном производстве. Не требовал никаких поблажек. То есть он все делал то, что делают другие осужденные», — заключила она.

Ранее адвокат артиста Юрий Падалко сообщил, что защита уже длительное время готовит документы для подачи прошения об УДО, но все еще не смогла завершить этот процесс. Ефремова регулярно осматривают врачи медсанчасти колонии, которые выявили у него проблемы с челюстью и зубами. В этой связи адвокат также намерен собрать медицинские документы и приобщить их к прошению об УДО.

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      Алена Шевченко
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