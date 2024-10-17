Состояние Ефремова в колонии резко ухудшилось. Он с трудом дышит и почти не говорит

Shot: 60-летний актер Ефремов с трудом дышит из-за обострения болезни легких

Состояние 60-летнего актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание за ДТП, резко ухудшилось. По информации Shot, у артиста обострение хронической обструктивной болезни легких — ему необходимо ежедневно посещать врача. Сейчас защита Ефремова готовит документы для УДО, но актер не может говорить с адвокатами из-за ухудшения здоровья.

Заболевание Ефремова может привести к дыхательной недостаточности

По информации издания, артисту необходим постоянный контроль врача — обострение хронической обструктивной болезни легких может привести к дыхательной недостаточности. Кроме того, есть риски развития сопутствующих заболеваний — в том числе легочной инфекции, ломкости костей, нарушения работы сердца. Сообщается, что из-за проблем со здоровьем Ефремов даже бросил курить.

Актер отбывает срок в колонии с медчастью № 1 — там работает 12 медиков, в том числе терапевт, инфекционист, фтизиатр, стоматолог, рентгенолог.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Защита готовит документы для условно-досрочного освобождения артиста, однако Ефремов из-за своего состояния не может говорить с адвокатами.

В СПЧ оценивали вероятность освобождения Ефремова по УДО из-за здоровья

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в августе рассказала «Ленте.ру», что проблемы со здоровьем могут иметь значение только в случае исполнения требования об отбытии минимального срока. «У нас закон четко прописывает, за какие преступления сколько нужно отсидеть, чтобы претендовать на УДО. Если человек не отсидит этот минимальный срок, то, какие бы болезни у него ни были, его по УДО никто не отпустит», — сказала она.

Она отметила, что, если защита Ефремова будет подавать ходатайство на УДО, значит, срок для этого уже достаточный.

Адвокат актера Юрий Падалко сообщал, что защита собирает справки о состоянии здоровья актера и получает характеристику в колонии. Он подчеркнул, что адвокаты не будут спешить с подачей материалов в суд, потому что важно «не поднять шумиху, а добиться результата».