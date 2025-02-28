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15:38, 28 февраля 2025Экономика

Традиционным мигрантам на российских стройках нашли замену

Intrud: Индия может стать главным поставщиком рабочей силы на российские стройки
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Традиционным мигрантам из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии на российских стройках нашли замену — в ближайшие годы главным поставщиком рабочей силы может стать Индия. Об этом рассказал управляющий директор и сооснователь компании Intrud Дмитрий Лапшинов, пишет РИА Новости.

«Главными поставщиками рабочей силы в Россию традиционно являлись Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Вьетнам, Шри-Ланка и Мьянма, однако ситуация начинает меняться», — рассказал глава компании.

Лапшинов уточнил, что для граждан Узбекистана привлекательность российского рынка снизилась — в родной стране активно развивается экономика и строительство, и она тоже активно нуждается в рабочих. С привлечением граждан Таджикистана в России имеются сложности со стороны силовых структур, а в Киргизии случился строительный бум, и республика даже начала привлекать для работ мигрантов из Индии.

«В итоге у нас остается по факту только Индия, которая отправляет в другие страны порядка 13 миллионов человек ежегодно», — подчеркнул Лапшинов. Глава Intrud отметил, что для жителей небольших городов Индии работа в других странах становится хорошей возможностью улучшить материальное положение. К тому же проверка прибывающих из этой страны людей сравнительно проста — логистические механизмы уже налажены.

Ранее в России предложили изменить действующую систему привлечения мигрантов к работе и, в частности, отказаться от их свободного въезда в страну.

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