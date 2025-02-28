Трамп захотел радикально сократить число сотрудников Госдепа

Politico: Трамп планирует радикально сократить число сотрудников Госдепа

Президент США Дональд Трамп планирует радикально сократить число сотрудников Государственного департамента. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Президент Дональд Трамп хочет радикально сократить сотрудников Государственного департамента, оставив меньшее количество дипломатов, посольств и более узкие полномочия», — говорится в материале.

Предполагается, что Госдеп будет специализироваться на таких областях, как транзакционные правительственные соглашения, обеспечение безопасности США и продвижение иностранных инвестиций в Америку. Это означает сокращение или ликвидацию отделов, продвигающих идеалы демократии, прав человека и тому подобное.

Пока неясно, сколько посольств будет закрыто, однако госсекретарь Марко Рубио поддерживает идею сокращения значительного числа посольств, рассказал изданию источник, знакомый с ходом внутренних обсуждений. По словам другого источника, исполнительный секретариат Госдепартамента обратился к министерству обороны, ЦРУ, министерству юстиции и министерству внутренней безопасности с просьбой ранжировать посольства США в порядке важности для их работы.

Издание также получило список консульств, которые потенциально могут быть закрыты. Они находятся в Ренне, Лионе, Страсбурге и Бордо во Франции; Дюссельдорфе, Лейпциге и Гамбурге в Германии; Флоренции в Италии; Понта-Делгаде в Португалии; и Белу-Оризонти в Бразилии.

После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп поручил Госдепартаменту переориентировать внешнюю политику страны на национальные интересы. В понимании Трампа Госдеп должен руководствоваться принципом «Америка прежде всего». Под этим лозунгом республиканец рассчитывает укреплять суверенитет США и продвигать интересы Вашингтона за рубежом.