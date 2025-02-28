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05:57, 28 февраля 2025Путешествия

Тревел-блогер раскрыл истинное отношение жителей Мексики к россиянам

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Paola Chiomante / Reuters

Российский тревел-блогер побывал в Мексике и раскрыл истинное отношение местных к русским. Об этом он поведал в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что как только жители этой страны узнают, откуда он родом, «начинается что-то совершенно невероятное». Местные угощают напитками, дарят подарки — и все это, как указал путешественник, они делают с широкой улыбкой.

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Соотечественник привел в пример ситуацию, которая произошла с ним в одном из природных парков Мексики. «Подъезжаем ко входу, а там небольшая очередь и табличка с ценами: пять долларов за двоих. И тут мы в разговоре упомянули, что мы из России. Реакция была молниеносной: "Россия? Добро пожаловать! Проходите бесплатно!"» — рассказал он.

Блогер заявил, что сначала даже растерялся от такой щедрости. По его словам, мексиканцы воспринимают россиян как нечто загадочное и необычное, поэтому и пытаются им во всем угодить.

«Как бы там ни было, мы просто принимаем это как особенность местной культуры и с удовольствием наслаждаемся теплотой и щедростью мексиканцев», — резюмировал россиянин.

Ранее другая российская тревел-блогерша рассказывала, что цены на мексиканском рынке вызвали у нее ужас. Она стала опасаться, что разорится на еде.

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