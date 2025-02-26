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05:30, 26 февраля 2025Путешествия

Россиянка описала рынок в Мексике фразой «ужас, как страшно»

Алина Черненко

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и зашла на местный рынок. Своими впечатлениями о нем она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Цены на продукты в Мексике в 2025 году просто нереальные! Ужас, как страшно нам ходить на рынки, так и кажется, что разоримся на еде и придется продавать машину, чтобы хоть что-то себе позволить», — такими фразами описала увиденное россиянка.

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Ершова назвала мексиканский рынок экспедицией в мир, где поход за картошкой становится приключением. По ее словам, местные продавцы — настоящие маги торговли. «Улыбка, пара комплиментов, и вот ты уже покупаешь непонятный корень, потому что тебе сказали, что он "очень полезный для мужской силы"», — удивилась путешественница.

Блогерша рассказала, что килограмм огурцов на рынке в пересчете на российскую валюту стоил около 50 рублей, килограмм свеклы — 160 рублей, килограмм бананов — 70 рублей, а килограмм репчатого лука — 100 рублей.

«Лук в Мексике очень острый, жгучий, прям как комментарии некоторых читателей. Наверное, это такой специфический сорт», — предположила россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша описала поездку в Мексику фразой «беги, прячься, не дыши». В частности, она пожаловалась на бродячих собак, которые выглядят не очень здоровыми.

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