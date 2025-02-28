Трое молодых людей решили заработать на поджоге подстанции и получили срок

В Иркутске суд вынес приговор трем молодым людям за поджог подстанции

Свердловский районный суд Иркутска приговорил трех молодых людей к двум годам колонии-поселения каждого по делу о поджоге тяговой подстанции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Фигурантов признали виновными по пункту «а» части 2 статьи 215.2 («Повреждение объекта жизнеобеспечения группой лиц по предварительному сговору» УК РФ. Также с них взыскали ущерб в размере 2,4 миллиона рублей.

Установлено, что в мае 2024 года молодые люди, желая получить легкий и быстрый заработок, вступили в переписку в Telegram с незнакомцем, который предложил им повредить объекты жизнеобеспечения. За это он обещал заплатить восемь тысяч рублей. Подсудимые согласились и ночью подожгли подстанцию в черте города.

Ранее сообщалось, что в Калининграде задержали трех человек, пытавшихся поджечь вышку сотовой связи.