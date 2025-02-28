Туристка прыгнула в воду во время катания на гидроцикле в Таиланде и пропала без вести

Туристка из США пропала без вести во время катания на гидроцикле на Пхукете

Туристка из США поехала кататься на гидроцикле на популярном тайском курорте Пхукет и пропала без вести. Подробностями истории поделилось местное издание Khaosod.

По данным источника, инцидент произошел в четверг, 27 февраля, на пляже Патонг. 27-летняя американка Нина арендовала гидроцикл примерно в 09:25 по местному времени. Около 09:40 капитан пассажирского судна, проходившего рядом с пляжем, увидел, как женщина во время катания сняла спасательный жилет и прыгнула в воду, чтобы искупаться.

Сотрудник проката рассказал, что около 9:50 он поехал искать туристку, но ее нигде не было. Однако ему удалось обнаружить гидроцикл Нины — он плавал в воде примерно в километре от берега без каких-либо повреждений. Тогда мужчина подал заявление в полицейский участок, после этого местные власти создали поисковый центр, чтобы найти пропавшую американку.

Ранее на другом курорте Таиланда, Паттайя, туристка из Саудовской Аравии во время катания с мужем на гидроцикле упала в воду, провела там пять часов и была спасена. Супругу удалось доплыть до берега и позвать помощь.

