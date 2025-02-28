Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:01, 28 февраля 2025Путешествия

Туристка прыгнула в воду во время катания на гидроцикле в Таиланде и пропала без вести

Туристка из США пропала без вести во время катания на гидроцикле на Пхукете
Алина Черненко

Фото: Unsplash

Туристка из США поехала кататься на гидроцикле на популярном тайском курорте Пхукет и пропала без вести. Подробностями истории поделилось местное издание Khaosod.

По данным источника, инцидент произошел в четверг, 27 февраля, на пляже Патонг. 27-летняя американка Нина арендовала гидроцикл примерно в 09:25 по местному времени. Около 09:40 капитан пассажирского судна, проходившего рядом с пляжем, увидел, как женщина во время катания сняла спасательный жилет и прыгнула в воду, чтобы искупаться.

Материалы по теме:
Таиланд стал гораздо дороже, но российские туристы все равно его любят. Как там сэкономить и каких ошибок лучше избегать
Таиланд стал гораздо дороже, но российские туристы все равно его любят.Как там сэкономить и каких ошибок лучше избегать
24 февраля 2023
«Это точно Таиланд?» Россияне обожают Таиланд. Почему они полюбили эту страну и где там отдохнуть вдали от толп туристов?
«Это точно Таиланд?»Россияне обожают Таиланд. Почему они полюбили эту страну и где там отдохнуть вдали от толп туристов?
20 октября 2024

Сотрудник проката рассказал, что около 9:50 он поехал искать туристку, но ее нигде не было. Однако ему удалось обнаружить гидроцикл Нины — он плавал в воде примерно в километре от берега без каких-либо повреждений. Тогда мужчина подал заявление в полицейский участок, после этого местные власти создали поисковый центр, чтобы найти пропавшую американку.

Ранее на другом курорте Таиланда, Паттайя, туристка из Саудовской Аравии во время катания с мужем на гидроцикле упала в воду, провела там пять часов и была спасена. Супругу удалось доплыть до берега и позвать помощь.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом

      Николь Шерзингер похвасталась фигурой в бикини

      Трамп подтвердил подписание соглашения с Зеленским по металлам

      Макрон назвал ошибкой отказ размещать европейские войска на Украине

      Трамп встретил Зеленского в Белом доме словами «он при полном параде»

      Россиянин отсудил сотни тысяч рублей за скользкий тротуар

      Внучка экс-мэра Самары в деталях описала убийство дедушки и бабушки. Она заморозила тела азотом, расчленила и раскидала по городу

      Датские журналисты помогли российским военным поразить штаб ВСУ в Сумской области

      В сербском клубе объяснили российский флаг и «Катюшу» на матче

      В СК потребовали ареста литовского наемника после интервью о расправах на военными РФ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше