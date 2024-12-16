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18:39, 16 декабря 2024Путешествия

Туристка в Таиланде упала с гидроцикла, провела пять часов в море и была спасена

Туристка упала с гидроцикла в Паттайе и была найдена в море спустя пять часов
Алина Черненко

Кадр: bangkokpost.com

Туристка из Саудовской Аравии во время катания с мужем на гидроцикле в Таиланде упала в воду, провела там пять часов и была спасена. Подробностями истории поделилось издание Bangkok Post.

Утром в субботу, 14 декабря, сотрудников спасательной службы популярного тайского курорта Паттайя вызвали на пляж Джомтьен. Отдыхающие нашли там 26-летнего туриста из Саудовской Аравии в состоянии стресса, который просил о помощи.

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Мужчина рассказал, что они с женой перевернулись на гидроцикле более пяти часов назад, и ему удалось добраться до берега, а супруга осталась в море. Спасатели отправились на поиски туристки и нашли ее замерзшую и истощенную в двух километрах от берега. Женщину удерживал на плаву спасательный жилет.

На допросе в полиции владелец проката гидроциклов признался, что пара взяла транспортное средство на часовую сессию. Когда иностранцы не вернулись, сотрудники проката попытались их найти, но безуспешно.

Ранее на другом тайском курорте, Пхукет, пьяный турист угнал гидроцикл, напав на его владельца, и чуть не утонул в море при попытке скрыться. Полиция выяснила, что мужчина приехал на курорт из Саудовской Аравии.

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