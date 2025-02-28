В Чечне учительница ударила ребенка и попала на видео

В Чечне учительница ударила младшеклассника, это сняли на видео

В Чечне учительница ударила ребенка во время урока. Видеозапись происшествия опубликовал Telegram-канал «ЧП Кавказ».

Попавший на видео эпизод произошел в частной школе в Грозном. На записи видно, как педагог хватает за шею одного из детей. Затем она размахивается и бьет указкой другого мальчика.

По факту публикации видео началась проверка. К выяснению обстоятельств инцидента подключились органы прокуратуры.

Ранее похожий случай произошел в Кабардино-Балкарии. Там учительница начальных классов избила школьника во время урока. Случившееся также сняли на видео. Педагога отстранили от работы.