Кимаковский: ВС России уничтожили ДРГ ВСУ близ Дзержинска

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации уничтожили украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) близ Дзержинска (украинское название города — Торецк), под Горловкой. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Им нужна была политическая цель, показать, что они все-таки не вышли из Торецка. Они на это бросили ДРГ, эти группы были разбиты», — рассказал чиновник. По его словам, политический пиар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в первую очередь связан с подобными попытками.

Ранее глава региона Денис Пушилин сообщил, что российские военные сорвали попытки ВСУ контратаковать на трех направлениях в Донецкой народной республике. По его словам, украинские подразделения уже пытались контратаковать на красноармейском, селидовском и дзержинском направлениях.