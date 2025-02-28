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09:17, 28 февраля 2025Бывший СССР

В ДНР сообщили об уничтожении диверсионных групп ВСУ близ Дзержинска

Кимаковский: ВС России уничтожили ДРГ ВСУ близ Дзержинска
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации уничтожили украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) близ Дзержинска (украинское название города — Торецк), под Горловкой. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Им нужна была политическая цель, показать, что они все-таки не вышли из Торецка. Они на это бросили ДРГ, эти группы были разбиты», — рассказал чиновник. По его словам, политический пиар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в первую очередь связан с подобными попытками.

Ранее глава региона Денис Пушилин сообщил, что российские военные сорвали попытки ВСУ контратаковать на трех направлениях в Донецкой народной республике. По его словам, украинские подразделения уже пытались контратаковать на красноармейском, селидовском и дзержинском направлениях.

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