Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:52, 28 февраля 2025Мир

В Европе заявили о враждебном отношении Трампа к ЕС

El Pais: Трамп видит в ЕС противника, а не союзника США
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carl Court / Pool / Reuters

Разногласия между США и Европейским союзом (ЕС) приобретают новые измерения и усугубляются сближением Вашингтона и Москвы. Об этом пишет газета El Pais со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников газеты, президент США Дональд Трамп враждебно относится к Евросоюзу. «Все больше признаков того, что Трамп больше не видит в ЕС союзника, а видит противника», — заявил высокопоставленный источник в Брюсселе, пожелавший остаться неназванным.

Издание обратило внимание на сложность в контактах между европейским руководством и американской администрацией. Так, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не смогла организовать встречу с Трампом, хотя в середине февраля она встречалась с вице-президентом Джеем Ди Вэнсом в Мюнхене. Также в последний момент была отменена встреча верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас и госсекретаря США Марко Рубио из-за «проблем с графиком».

Материалы по теме:
«Вы, ребята, потерпите» Вице-президент США раскритиковал Европу на Мюнхенской конференции. Его речь заставила забыть про Украину
«Вы, ребята, потерпите»Вице-президент США раскритиковал Европу на Мюнхенской конференции. Его речь заставила забыть про Украину
15 февраля 2025
В США рассказали о гарантиях безопасности, которые может получить Украина по итогам переговоров. Как эти меры оценили в России?
В США рассказали о гарантиях безопасности, которые может получить Украина по итогам переговоров.Как эти меры оценили в России?
17 февраля 2025
В Стамбуле прошла первая экспертная встреча России и США. Она продлилась необычно долго
В Стамбуле прошла первая экспертная встреча России и США.Она продлилась необычно долго
27 февраля 2025

По мнению председателя Комитета по иностранным делам Европейского парламента Дэвида Макаллистера, теперь разногласия между США и Европой лежат в «фундаментальном понимании демократии, верховенства закона и открытого общества». «Администрация Трампа, похоже, не желает проводить различие между исторически крепнущими партнерствами и связанными с ними дипломатическими соглашениями, с одной стороны, и антидемократическими и авторитарными силами — с другой», — пояснил свою точку зрения он.

14 февраля вице-президент Джей Ди Вэнс выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности, в ходе которой обрушился с резкой критикой на правящие силы Евросоюза, обвинив их в подавлении свободы слова, деградации демократии и намеренном выдавливании правых популистов из политического поля.

27 февраля президент России Владимир Путин заявил, что первые контакты с администрацией американского лидера Дональда Трампа вселяют надежду. Он указал на то, что «нынешние американские партнеры демонстрируют прагматизм», а также отказываются от стереотипов предыдущей администрации США.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США выдали согласие на назначение нового посла России

      Бразильский футболист ЦСКА рассказал об адаптации в Москве

      Звезда 80-х приехал в Москву с концертом и отказался пить с русскими

      Назван самый залайканный контент в российских соцсетях

      Москва сочла «рычаг» Каи Каллас бумерангом

      Пьяный мужчина разделся догола и потер трусами лицо сотрудника аэропорта на глазах детей

      Кличко заявил об увольнении сотрудников администрации после обысков

      В РСПП отказались считать высокую инфляцию главным вызовом для россиян

      Овечкин обратился к Дзюбе перед возобновлением сезона в РПЛ

      Предотвращена атака ВСУ на российский регион

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше