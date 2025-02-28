В Госдуме предложили усыплять напавших на человека собак и сажать в тюрьму хозяев

Депутат Матвеев заявил о планах Думы рассмотреть нормы об усыплении собак

В Госдуме планируют рассмотреть нормы, при которых будет разрешено усыплять напавших на человека собак, а также сажать в тюрьму их хозяев. Об этом заявил зампредседателя комитета нижней палаты парламента по региональной политике и местному самоуправлению Михиаил Матвеев в эфире радио «Спутник в Крыму».

По его словам, рабочая комиссия уже приняла ряд решений, которые будут утверждены в понедельник и выведены на рассмотрение Госдумы.

Среди них есть разрешение на усыпление собак после обязательных 30 дней содержания, а также запрет региональных органам на принятие решений о выпуске стерилизованных собак после отлова.

«Речь идет о том, что существующие меры надо ужесточить и ввести уголовную ответственность. Предлагается, чтобы владелец собаки, которая кого-то загрызла, получал до трех лет лишения свободы», — пояснил парламентарий.

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил, что в нижней палате парламента предложили увеличить в 33 раза штраф за самовыгул домашних животных. Он также напомнил, что по действующему в стране кодексу об административных правонарушениях, штраф за первое нарушение составляет полторы тысячи рублей.