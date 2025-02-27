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12:57, 27 февраля 2025Россия

В Госдуме предложили увеличить в 33 раза штраф за одно правонарушение

Депутат Бурматов предложил штрафовать за самовыгул животных до 50 тысяч рублей
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Госдуме предложили увеличить в 33 раза штраф за одно правонарушение — самовыгул домашних животных. С такой инициативой выступил первый заместитель главы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, видео с его выступлением приводит его коллега Михаил Матвеев в Telegram.

Депутат Бурматов отметил, что по действующему в стране кодексу об административных правонарушениях (КоАП), штраф за первое нарушение составляет полторы тысячи рублей. По инициативе парламентария, штрафовать за первое нарушение этой статьи КоАП следует на 50 тысяч, то есть поднять размер штрафа более чем в 33 раза.

«Три [тысячи рублей] — это повторное уже (...) полторы тысячи — это ни о чем. Предлагается внести поправку, увеличивающую штрафы (...) до пятидесяти тысяч рублей», — объявил парламентарий.

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