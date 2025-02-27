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10:08, 27 февраля 2025Россия

Появились подробности о владельце разорвавших лицо российскому школьнику собак

Владелец разорвавших лицо школьнику в Адлере собак десять дней их не кормил
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kyliki / Shutterstock / Fotodom

Владелец собак породы хаски, которые разорвали лицо школьнику в Адлере Краснодарского края, на протяжении десяти дней их не кормил. Такие подробности появились у издания Baza в Telegram-канале.

Предположительно, голодные животные сделали подкоп под забором и выбрались в город и напали на мальчика. Российские следователи начали допрашивать 48-летнего хозяина собак.

На допросе мужчина рассказал, что приезжал туда раз в несколько дней, чтобы их покормить. Однако из-за плохих погодных условий он не был там примерно десять дней.

Кроме того, удалось выяснить, что мужчина является владельцем одного из местных хаски-кемпингов. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело.

26 февраля стало известно о нападении собак на ребенка в Краснодарском крае.

Мальчик получил множественные раны лица, его на вертолете доставили в больницу в Краснодар.

ЖЗЛ
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