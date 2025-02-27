Следователи задержали хозяина покусавших 9-летнего мальчика собак в российском городе

В Сочи задержан владелец двух хаски, разорвавших 9-летнему мальчику лицо

В Сочи задержан владелец двух хаски, напавших на 9-летнего мальчика и разорвавших ему лицо. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, задержанный — 48-летний Роман Цыганков. По предварительной информации, он владеет одним из местных хаски-кемпингов. Во время допроса мужчина рассказал, что собаки содержались на привязи на участке.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в своем Telegram-канале, на допросе он заявил, что не знает, как убежали его привязанные животные. Кроме того, фигурант сообщил, что не приезжал их кормить около 12 дней. Он предположил, что хаски могли выбраться через подкоп под забором. Их усыпили.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда по неосторожности»). Правоохранители предложили ему подписать контракт и уйти на специальную военную операцию, но мужчина отказался. Его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что он не приезжал кормить хаски в течение 10 дней из-за плохой погоды.

