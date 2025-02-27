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12:00, 27 февраля 2025Силовые структуры

Хозяин покусавших мальчика собак отказался подписывать контракт с Минобороны и уйти на СВО

Задержанный в Сочи хозяин напавших на мальчика хаски отказался ехать на СВО
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Начало событий в новости Следователи задержали хозяина покусавших 9-летнего мальчика собак в российском городе

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Задержанный в Сочи владелец покусавших 9-летнего мальчика собак Роман Цыганков отказался подписать контракт с Минобороны. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, соответствующее предложение ему сделали следователи. Они предложили Роману подписать контракт и отправиться в зону специальной военной операции (СВО). Однако пока Цыганков отказался.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда по неосторожности»). На допросе свою вину фигурант признал. Сейчас он отпущен под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что хозяин напавших на мальчика хасок задержан. На допросе он заявил, что не знает, как убежали его привязанные животные. Кроме того, фигурант сообщил, что не приезжал их кормить около 12 дней. Он предположил, что собаки могли выбраться через подкоп под забором.

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