Хозяин покусавших мальчика собак отказался подписывать контракт с Минобороны и уйти на СВО

Задержанный в Сочи хозяин напавших на мальчика хаски отказался ехать на СВО

Задержанный в Сочи владелец покусавших 9-летнего мальчика собак Роман Цыганков отказался подписать контракт с Минобороны. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, соответствующее предложение ему сделали следователи. Они предложили Роману подписать контракт и отправиться в зону специальной военной операции (СВО). Однако пока Цыганков отказался.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда по неосторожности»). На допросе свою вину фигурант признал. Сейчас он отпущен под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что хозяин напавших на мальчика хасок задержан. На допросе он заявил, что не знает, как убежали его привязанные животные. Кроме того, фигурант сообщил, что не приезжал их кормить около 12 дней. Он предположил, что собаки могли выбраться через подкоп под забором.

