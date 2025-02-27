Владельцу напавших на мальчика собак предъявлено обвинение в российском городе

В Сочи хозяину 2 разорвавших лицо 9-летнему мальчику хаски предъявили обвинение

Начало событий в новости Хозяин покусавших мальчика собак отказался подписывать контракт с Минобороны и уйти на СВО

В Сочи следователь предъявил обвинение Роману Цыганкову — владельцу разорвавших лицо 9-летнему мальчику двух собак породы хаски. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю.

Он обвиняется по части 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). На допросе свою вину он признал и объяснил, что не кормил собак некоторое время.

По данным следствия, ЧП произошло утром 26 февраля в СНТ «Авиатор», расположенном в Адлерском районе города. Тогда две собаки крупной породы, будучи без присмотра хозяина, сорвались с цепи и напали на 9-летнего ребенка. Проходившие мимо местные жители отогнали животных и сообщили о произошедшем родителям пострадавшего. Сейчас мальчик находится в лечебном учреждении. Ему продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что следователи предложили Цыганкову подписать контракт с Минобороны и отправиться в зону специальной военной операции (СВО), но он отказался. Его отпустили под подписку о невыезде.