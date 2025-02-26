Две хаски разорвали лицо ребенку в Сочи. Мальчик в тяжелом состоянии, его увезли на вертолете в больницу

В Сочи две хаски напали на девятилетнего мальчика

Две домашние собаки породы хаски, сорвавшись с цепи, атаковали девятилетнего мальчика в Сочи. В результате нападения ребенок получил тяжелые травмы и был экстренно доставлен в больницу на вертолете.

Инцидент произошел в среду на территории садового товарищества в селе Лесное Адлерского района. По предварительным данным, животные, принадлежащие соседям, находились без присмотра, сорвались с привязи и напали на ребенка, который проходил мимо.

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Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, после произошедшего было возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств случившегося, а также сбора информации. «По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело, расследование которого взято прокуратурой Адлерского района города Сочи на контроль», — сообщили представители надзорного ведомства.

Мальчик получил множественные раны лица, когда шел домой

По информации следствия, хотя очевидцы происшествия смогли отбить мальчика у животных, собаки успели нанести ему множественные рваные раны лица.

Telegram-канал «112» уточняет, что пострадавшего мальчика зовут Валентин, его срочно эвакуировали на вертолете в Краснодар.

Согласно информации канала, школьник направлялся к отцу в СНТ «Авиатор», когда на него набросились две агрессивные хаски. Ребенок чудом остался жив, однако получил серьезные повреждения лица. После стабилизации состояния в Центре охраны материнства и детства Cочи его срочно перевезли в краевую больницу, где врачи продолжат борьбу за его здоровье. В настоящий момент школьник находится в тяжелом состоянии. В будущем ему предстоит серия пластических операций.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В России зафиксированы нападения собак на людей

Несколькими днями ранее стало известно о трагедии в Ставрополе: девятилетнюю девочку загрызла стая собак. Видеозапись нападения зафиксировала, как на школьницу набросились не менее пяти животных. Она пыталась отбиваться и несколько раз поднималась после падений, однако вскоре потеряла силы и больше не смогла встать. Сосед, услышавший крики, открыл огонь из ружья по нападавшим собакам, но спасти ребенка не удалось.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, было также возбуждено уголовное дело. Установлено, что собаки принадлежали местной жительнице, которая не обеспечила их содержание в вольерах. Женщина задержана. По предварительным данным, возмущенные соседи самостоятельно ликвидировали агрессивных животных.

Еще один случай нападения стаи собак произошел в Новосибирске. В конце января на окраине города бродячие псы напали на женщину, нанеся ей травмы, несовместимые с жизнью. Как сообщает региональный СК, трагедия случилась на улице Малыгина 24 января. Врачи диагностировали у пострадавшей множественные рваные раны головы и тела. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности. В рамках расследования будет дана оценка действиям муниципальных служб, ответственных за отлов безнадзорных животных.